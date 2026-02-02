Atemwegsreizungen nach Reizgas-Spray im Klassenzimmer
Nach dem Versprühen von Reizgas in einem Klassenzimmer klagen mehrere Schüler und der Hausmeister über Atemwegsreizungen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.
Heppenheim (dpa/lhe) - Drei 14-Jährige sollen an einer Schule im Landkreis Bergstraße Reizgas in einem Klassenzimmer versprüht haben. Mehrere Schülerinnen und Schüler sowie der Hausmeister der Schule hätten über Atemwegsreizungen geklagt, teilte die Polizei mit. Die Schülerinnen und Schüler seien in die Obhut der Eltern übergeben worden.
Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach dem Vorfall am späten Montagvormittag sei die Schule wenige Stunden später wieder freigegeben worden.