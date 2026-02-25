Auch hessische Grüne wollen Social-Media-Verbot für Kinder

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Grünen-Opposition im Landtag fordert ähnlich wie CDU und SPD auf Bundesebene ein Social-Media-Verbot für Kinder. Studien zeigten bei vielen Mädchen und Jungen eine riskante oder suchtartige Nutzung etwa der Plattform Tiktok, teilte die Grünen-Fraktion in Wiesbaden mit. Die Folge könnten beispielsweise Schlafprobleme, Depressionen, Angst- und Essstörungen bis hin zu suizidalem Verhalten sein.

Fraktionschef Mathias Wagner erklärte mit Blick auf einen neuen 13-Punkte-Plan der Grünen-Fraktion, zentral dabei sei u ein altersabhängiges Stufenmodell: «Kein Social-Media-Account für unter 13-Jährige, Zustimmung der Eltern bei 13- bis 15-Jährigen, keine suchtverstärkenden Mechanismen für alle unter 18-Jährigen.»

«Polizeipräsenz im digitalen Raum»

Hinzukommen müsse etwa mehr Medienbildung für Kinder, Eltern und Fachkräfte – beginnend in den Kitas. «Ferner fordern wir eine authentische Polizeipräsenz im digitalen Raum, eine Stärkung von Beratungsstellen und psychosozialer Unterstützung, die Einführung digitaler Streetworker, den Ausbau analoger Freizeitangebote und eine angemessene Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Ausgestaltung von Vorgaben und Regeln», ergänzte Wagner.