Computer und Gesellschaft

Auch Übungsgeräte werden an Ältere verteilt

Bis zu 1.500 Euro Technik-Förderung pro Stützpunkt: Was hinter Hessens Digital-Lotsen-Projekt steckt.

Durch die sachkundige Nutzung von Smartphones und Tablets können ältere Menschen besser am gesellschaftlichen Leben teilhaben. (Symbolbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa
Mehr als 600 Digital-Lotsen helfen Senioren im Netz-Alltag
Mehr als 600 Digital-Lotsen helfen Senioren im Netz-Alltag

Respekt vor Risiken, aber Mut zur Technik: Ehrenamtliche Helfer nehmen Älteren die Angst vor dem Netz.

vor 2 Stunden

Digitalministerium «nicht nur auf dem Klingelschild»
Bundesregierung

Digitalministerium «nicht nur auf dem Klingelschild»

Ein eigenes Ministerium für Digitales gab es auf Bundesebene bisher nicht. Die künftige Bundesregierung will eines aufbauen. Aber was soll die neue Behörde eigentlich machen?

18.04.2025

Mehrere Beratungsangebote unterstützen speziell Ältere
Hilfe im Alltag

Mehrere Beratungsangebote unterstützen speziell Ältere

Ältere Menschen brauchen manchmal eine besondere Beratung - etwa, wenn sie plötzlich allein sind. Auch bei Fragen rund um die digitale Welt gibt es in Hessen Angebote speziell für diese Generation.

13.08.2024

Ministerin ermuntert Senioren zur Teilnahme an Digitalkursen
Gesellschaft

Ministerin ermuntert Senioren zur Teilnahme an Digitalkursen

Die Tochter per WhatsApp zum Kaffee einladen, mit dem Enkel am Studienort einen Videochat starten: In einem landesweiten Projekt lernen ältere Bürger den Umgang mit digitalen Techniken.

06.03.2024

Schüler und Senioren sind gemeinsam digital unterwegs
Birkenau/Kreis Bergstraße

Schüler und Senioren sind gemeinsam digital unterwegs

In der Birkenauer Langenbergschule schlüpfen regelmäßig Schüler in die Rolle von Lehrern, wenn sie Senioren den Umgang mit Smartphone und Co. erklären.

20.03.2023