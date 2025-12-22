Computer und Gesellschaft Auch Übungsgeräte werden an Ältere verteilt Bis zu 1.500 Euro Technik-Förderung pro Stützpunkt: Was hinter Hessens Digital-Lotsen-Projekt steckt. 22.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Bernd Wüstneck/dpa Durch die sachkundige Nutzung von Smartphones und Tablets können ältere Menschen besser am gesellschaftlichen Leben teilhaben. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Computer und Gesellschaft Mehr als 600 Digital-Lotsen helfen Senioren im Netz-Alltag Respekt vor Risiken, aber Mut zur Technik: Ehrenamtliche Helfer nehmen Älteren die Angst vor dem Netz. vor 2 Stunden Bundesregierung Digitalministerium «nicht nur auf dem Klingelschild» Ein eigenes Ministerium für Digitales gab es auf Bundesebene bisher nicht. Die künftige Bundesregierung will eines aufbauen. Aber was soll die neue Behörde eigentlich machen? 18.04.2025 Hilfe im Alltag Mehrere Beratungsangebote unterstützen speziell Ältere Ältere Menschen brauchen manchmal eine besondere Beratung - etwa, wenn sie plötzlich allein sind. Auch bei Fragen rund um die digitale Welt gibt es in Hessen Angebote speziell für diese Generation. 13.08.2024 Gesellschaft Ministerin ermuntert Senioren zur Teilnahme an Digitalkursen Die Tochter per WhatsApp zum Kaffee einladen, mit dem Enkel am Studienort einen Videochat starten: In einem landesweiten Projekt lernen ältere Bürger den Umgang mit digitalen Techniken. 06.03.2024 Birkenau/Kreis Bergstraße Schüler und Senioren sind gemeinsam digital unterwegs In der Birkenauer Langenbergschule schlüpfen regelmäßig Schüler in die Rolle von Lehrern, wenn sie Senioren den Umgang mit Smartphone und Co. erklären. 20.03.2023