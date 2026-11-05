Auch VfB-Profi Karazor für Werder-Spiel fraglich

Stuttgart (dpa) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart plagen vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen weiterhin einige Personalprobleme. Nun ist auch der Einsatz von Atakan Karazor fraglich. «Er könnte dazukommen als Ausfall», sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) über den zentralen Mittelfeldspieler. Karazor war am Dienstag beim 0:2 in der Champions League bei Galatasaray Istanbul früh ausgewechselt worden und hat eine Einblutung in der Muskulatur. Zudem ist im Mittelfeld Grischa Prömel leicht angeschlagen. Hoeneß geht aber davon aus, dass er spielen kann.

Seimen wieder im Tor

Weil aber auch Taktgeber Angelo Stiller wegen einer Adduktorenverletzung weiter ausfällt, könnte Toptalent Yanik Spalt zu einem weiteren Einsatz auf der Doppelsechs vor der Abwehr kommen. Er war in Istanbul für Karazor eingewechselt worden. Weiter fehlen werden gegen Bremen auch die verletzten Josha Vagnoman und Leo Sauer. Im Tor steht wieder Dennis Seimen, nachdem in der Königsklasse Fabian Bredlow zum Einsatz kam. Hoeneß betonte aber einmal mehr, dass Seimen seine «klare Nummer eins» sei.

Der Coach bezeichnete die seit sieben Spielen ungeschlagenen Bremer als «Mannschaft der Stunde», die neben ihrer Konstanz auch von der starken Offensive um den Bundesliga-Toptorjäger Niclas Füllkrug profitiere. «Aber natürlich wollen wir sie jetzt vor der Länderspielpause knacken», sagte Hoeneß. «Wir wollen richtig abliefern.»