Auf A81: Hinterachse löst sich von fahrendem Wagen

Korntal-Münchingen (dpa/lsw) - Auf der Autobahn 81 bei Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) hat sich bei einem Auto die Hinterachse komplett gelöst - während der Fahrt. In der Folge überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen, der Fahrer verletzte sich leicht, wie die Polizei mitteilte. Andere Verkehrsteilnehmer halfen dem 64-Jährigen aus dem Fahrzeug. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.