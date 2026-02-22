Auf dem Bussen: Promi-Chirurg Mang hält Fastenpredigt

Riedlingen (dpa) - Normalerweise spricht er über Nasen, Lider und Facelifts. Jetzt spricht er über Himmel, Hoffnung und Nächstenliebe: Der bekannte Schönheitschirurg Werner Mang hält in einer oberschwäbischen Wallfahrtskirche auf dem Berg Bussen am Nachmittag (16.00 Uhr) die Fastenpredigt.

Der Gründer der Bodenseeklinik in Lindau spannt dabei den Bogen von der «Schönheit des Körpers» zur «Schönheit des Glaubens» – und bleibt dabei ganz in seinem Metier. Seine Botschaft: Die Fastenzeit sei mehr als Süßigkeitenverzicht und Aschermittwochssatire. Die 40 Tage vor Ostern seien eine Einladung zur inneren Einkehr, Toleranz, Buße und Frieden. Wer an sich arbeite, gewinne nicht nur äußerlich.

Zugleich verteidigt der 75-Jährige in der Predigt sein Fach. Die Bodenseeklinik sei «keine Botoxklinik», sondern stehe für «vernünftige Schönheitschirurgie». Viele Patienten litten unter ihrem Aussehen oder unter Unfallfolgen. Er nehme ihnen den Druck, damit sie innerlich zufriedener würden – «Das ist die Basis für ein erfülltes Leben».

Mang: Promis sollten zu Glauben stehen

Persönlich wird der in Ulm geborene Mediziner beim Thema Glaube. Er bete täglich, pilgere regelmäßig auf dem Jakobsweg und sei überzeugt: «Ein gläubiger Mensch hat es leichter im Leben.»

Mit Blick auf zahlreiche Kirchenaustritte mahnt er: «Die katholische Kirche liegt auf der Intensivstation.» Man müsse sie wieder attraktiver für junge Menschen machen. Prominente sollten öffentlich zu ihrem Glauben stehen, fordert der Schönheits-Doc.

Am Ende seiner Predigt in der Wallfahrtskirche St. Johann Baptist in Uttenweiler bei Riedlingen verbindet Mang Himmel und Handwerk. Ob er selbst in den Himmel komme, wisse er nicht, sagt er – fügt aber hinzu, dass im Himmel sicher ein guter Schönheitschirurg gebraucht werde.

Foto: Thomas Warnack/dpa Die Wallfahrtskirche liegt auf dem Bussen. (Symbolbild)