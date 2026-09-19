Auf frischer Tat ertappt: Polizeibeamte stoppen Räuber
Ein 26-Jähriger wird kurz nach Mitternacht von zwei Männern angesprochen. Beide wollen offenbar an die Wertgegenstände ihres Opfers kommen. Dank aufmerksamer Polizisten bleibt es bei einem Versuch.
Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Polizeibeamte haben in Frankfurt am Main einen versuchten Raubüberfall beobachtet und die beiden Tatverdächtigen im Alter von 25 und 27 Jahren vor Ort festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Innenstadt um kurz nach Mitternacht zunächst zu einem Streit zwischen einem 26-Jährigen und den beiden Tatverdächtigen.
Einer der beiden habe den 26-Jährigen dann im Würgegriff gepackt, während der andere dem Opfer eine kleine Menge Bargeld abgenommen habe, hieß es. Den in der Nähe stehenden Polizisten sei es gelungen, die Tat zu stoppen und die Verdächtigen festzunehmen.