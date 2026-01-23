Aufdringliche Werber lösen Tumult in Laufenburg aus
Bis zu 30 Menschen geraten in Laufenburg aneinander: Anwohner vermuten Betrüger hinter aufdringlichen Werbern. Die Polizei klärt den Hintergrund.
Laufenburg (dpa/lsw) - Tumultartige Szenen zwischen Anwohnern und vermeintlichen Betrügern haben sich in Laufenburg abgespielt. Dort seien bis zu 30 Personen aneinandergeraten, nachdem Anwohner mehrfach aufdringliche Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens gemeldet hatten, wie die Polizei mitteilte. Einige Anwohner befürchteten demnach eine Betrügerbande, nachdem sich die Hausierer mutmaßlich Zugang zu Wohnungen verschafft hatten.
Einsatzkräfte konnten die Situation beruhigen auflösen, wie es in einer Mitteilung hieß. Es stellte sich heraus, dass die Hausierer legal zur Kundenwerbung beauftragt waren. Ermittlungen wegen Beleidigung und Bedrohung laufen, Körperverletzungen lagen zunächst nicht vor.