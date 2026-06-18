Autofahrer bremste ab

Auffahrunfall wegen Kleintieren auf der Bundesstraße

Wegen mehrerer Kleintiere bremst ein Autofahrer auf der B466 – es kommt zum Auffahrunfall. Dabei werden mehrere Menschen verletzt.

Die drei Verletzten kamen in Krankenhäuser. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Die drei Verletzten kamen in Krankenhäuser. (Symbolbild)

Deggingen (dpa/lsw) -  Drei Menschen sind bei einem Auffahrunfall wegen Kleintieren auf einer Bundesstraße bei Deggingen (Kreis Göppingen) leicht verletzt worden. Ein 21-Jähriger war mit seinem Auto unterwegs, als er wegen mehrerer Kleintiere auf der Straße bremste, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um Wiesel gehandelt haben.

Ein nachfolgender 32-Jähriger fuhr mit seinem Auto wegen zu geringen Abstands auf. Durch den Aufprall lösten die Airbags aus. Der 21-Jährige und seine 23 Jahre alte Beifahrerin sowie der 32-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Beteiligten in Krankenhäuser. 

Der Schaden wurde auf rund 90.000 Euro geschätzt, beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Straße war für die Unfallaufnahme und Bergung am Mittwoch zunächst voll gesperrt und anschließend zeitweise nur einspurig befahrbar.

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