Aufsichtsratschef: Streiks bei Lufthansa waren maßlos

Frankfurt/Main (dpa) - Der Aufsichtsratschef der Lufthansa hat die Streiks im deutschen Luftverkehr zu Jahresbeginn scharf kritisiert. Den Arbeitskämpfen sei Maß und Mitte verloren gegangen, erklärte Karl-Ludwig Kley am Dienstag bei der Hauptversammlung des Unternehmens in Frankfurt. Die Verluste durch die Arbeitskämpfe bezifferte er auf 350 Millionen Euro im ersten Quartal und rund 100 Millionen Euro im zweiten Quartal.

Kley erinnerte an den großen Zusammenhalt, den er im Konzern während der Corona-Krise beobachtet habe. Nun sei das lange erfolgreiche Modell der Sozialpartnerschaft in Gefahr, wenn die maximale Konfrontation gesucht werde. Kley sagte in einem Statement: «Das Unternehmen sind wir alle. Daher sollte man um Lösungen ringen, aber nicht gegeneinander kämpfen.»