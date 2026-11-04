Aufsteiger Bietigheim trennt sich von Trainer Mayerhoffer
Hartmut Mayerhoffer war erst im Sommer zur SG BBM Bietigheim zurückgekehrt. Nach wenigen Monaten trennt sich der Handball-Bundesligist nun von seinem Trainer.
Bietigheim (dpa) - Handball-Bundesligist SG BBM Bietigheim hat sich nach elf Spielen von Trainer Hartmut Mayerhoffer getrennt. «Diese Entscheidung ist weniger auf unsere aktuelle Punkteausbeute und den daraus resultierenden Abstiegsplatz zurückzuführen. Vielmehr haben wir festgestellt, dass unsere Vorstellungen hinsichtlich der gemeinsamen Zusammenarbeit nicht mehr ausreichend übereinstimmen», sagte SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger.
Der Aufsteiger steht aktuell auf dem vorletzten Platz, der Abstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen ist allerdings gering. Wer Mayerhoffer nachfolgt, ist noch unklar. Vorerst soll der bisherige Co-Trainer Manuel Schmidt die Mannschaft interimsweise betreuen. Mayerhoffer hatte das Team erst im vergangenen Sommer übernommen.