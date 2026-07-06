Geld

Aufstiegs-Bafög versehentlich doppelt ausgezahlt

Ein Fehler im System bescherte vielen Empfängern ein finanzielles Plus. Das Geld dürfen sie trotzdem nicht behalten.

Etwa 2.000 Menschen hatten plötzlich mehr auf dem Konto als geplant. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Etwa 2.000 Menschen hatten plötzlich mehr auf dem Konto als geplant. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Aufstiegs-Bafög ist in Hessen im Juli versehentlich doppelt ausgezahlt worden. Etwa 2.000 Menschen bekamen zu viel Geld überwiesen, wie das Hessische Wissenschaftsministerium mitteilte. Behalten dürfen sie das Geld aber nicht: Es seien inzwischen Bankrückrufe veranlasst worden. Die Empfänger seien zur Rückzahlung verpflichtet.

Der Grund für die doppelte Auszahlung sei ein «Zusammentreffen von Fehlern im Arbeitsablauf der zuständigen Dienstleister», hieß es. Die Abläufe würden überprüft, schrieb das Ministerium.

Aufstiegs-Bafög kann bekommen, wer sich auf einen bestimmten Fortbildungsabschluss vorbereitet. Typische Fortbildungen sind etwa Meister- und Fachwirtkurse oder Fortbildungen zum Techniker oder Erzieher, wie das Bundesbildungsministerium auf seiner Homepage schreibt. Es gebe mehr als 700 weitere förderfähige Fortbildungen.

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