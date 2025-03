Auftakt mit Regierungschef beim «Runden Tisch Kernfusion»

Biblis (dpa/lhe) - Unter dem Motto «Auftakt für Kernfusion made in Hessen» trifft sich am Donnerstag (11.00 Uhr) in Biblis erstmals ein Runder Tisch mit Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Ziel ist es laut Staatskanzlei, «wirtschaftliche Vorteile und Investitionspotenziale am Standort Biblis zu erschließen und Hessen zu einem führenden Standort für Laserfusionstechnologie auszubauen». Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) leitet den Erfahrungsaustausch hinter verschlossenen Türen neben dem stillgelegten südhessischen AKW Biblis, das abgerissen wird. Weitere Runden sollen folgen.