Abfall

Aus Alt mach Neu - Tonnenweise Batterien recyceln

Wichtige Rohstoffe aus Altbatterien: Neue Recyclinganlage in Südhessen vor dem Start.

Die neue Anlage kann verschiedene Batteriearten erkennen. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Die neue Anlage kann verschiedene Batteriearten erkennen. (Archivbild)

Ginsheim-Gustavsburg (dpa/lhe) - In einer neuen Recyclinganlage im südhessischen Ginsheim-Gustavsburg können künftig nach Angaben der Betreiber täglich bis zu 100 Tonnen Haushaltsbatterien verarbeitet werden. Mit der KI-gestützten Anlage könnten unter anderem Nickel, Eisen, Zink oder Aluminium gewonnen und wieder genutzt werden, heißt es von dem Recyclingunternehmen Saubermacher mit Sitz in Graz und der Meinhardt Städtereinigung. Die Anlage soll am kommenden Dienstag offiziell eröffnet werden.

Mit der Anlage könnten haushaltsübliche Kleinbatterien, zum Beispiel aus Fernbedienungen, aber auch Spezialbatterien und Elektrogeräte verwertet werden. Die Trennung von Rohstoffen ermögliche eine Rückgewinnung von Metallen, Kunststoffen oder Glas, heißt es von den beiden Unternehmen. Gefährliche Stoffe würden entfernt und umweltgerecht entsorgt.

Die Anlage erkenne mit künstlicher Intelligenz und Röntgenstrahlung, um welche Art Batterie es sich handelt. Die beiden Unternehmen bezifferten vor einem Jahr die Investitionen mit einem zweistelligen Millionenbetrag.

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