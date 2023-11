Aus Hessen in den Kaukasus: Wisent Fadi wird ausgewildert

Hanau (dpa/lhe) - Der junge Wisent-Bulle Fadi verlässt in der nächsten Woche den Wildpark Alte Fasanerie in Hanau und geht auf große Reise. Zusammen mit zehn Artgenossen wird er von der Naturschutzorganisation WWF im Kaukasus ausgewildert. Der Wildpark beteiligt sich damit an einem aufwendigen Artenschutzprojekt, das laut WWF zu den größten seiner Art weltweit gehört. Wildpark-Biologin Marion Ebel freut sich für ihren Schützling: «In dem Nationalpark im Kaukasus, der Fadis neue Heimat wird, ist es wunderschön», sagte sie am Donnerstag.