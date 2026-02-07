Kriminalität

Aus Maßregelvollzug geflohener Patient in Frankfurt gefasst

Während eines Arztbesuchs flüchtet ein gefesselter Mann aus dem Maßregelvollzug und bleibt tagelang verschwunden. Wo die Polizei ihn stellte.

Neun Tage nach seiner Flucht aus dem Maßregelvollzug während eines Arztbesuchs ist ein Mann von der Polizei gefunden und festgenommen worden. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Neun Tage nach seiner Flucht aus dem Maßregelvollzug während eines Arztbesuchs ist ein Mann von der Polizei gefunden und festgenommen worden. (Symbolbild)

Limburg/Frankfurt (dpa/lhe) - Neun Tage nach seiner Flucht während eines Arztbesuchs ist ein Patient aus dem Maßregelvollzug festgenommen worden. Die Polizei nahm den 28-Jährigen am Freitagabend im Frankfurter Nordend fest, wobei er keinen Widerstand leistete, wie die Behörde mitteilte. Der Mann sei zunächst in Polizeigewahrsam genommen worden und werde von dort wieder an die Klinik überstellt, sagte ein Polizeisprecher. 

Am 28. Januar war der Mann während des Arztbesuchs in einem Krankenhaus in Limburg entkommen. Obwohl er zu dem Zeitpunkt an den Händen gefesselt war, konnte er seinen Bewachern dort entweichen. Die Flucht löste einen größeren Polizeieinsatz aus. Nach dem Mann suchten zunächst mehrere Streifen, die von der Bereitschaftspolizei unterstützt wurden. Auch ein Hubschrauber war an dem Einsatz beteiligt. 

Die Polizei hatte darum gebeten, im Raum Limburg keine Anhalter mitzunehmen und bei verdächtigen Wahrnehmungen den Notruf 110 anzuwählen. Eine Gefahr für die Bevölkerung ging nach Einschätzung der Polizei von dem Mann nicht aus.

