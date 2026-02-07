Aus Maßregelvollzug geflohener Patient in Frankfurt gefasst

Limburg/Frankfurt (dpa/lhe) - Neun Tage nach seiner Flucht während eines Arztbesuchs ist ein Patient aus dem Maßregelvollzug festgenommen worden. Die Polizei nahm den 28-Jährigen am Freitagabend im Frankfurter Nordend fest, wobei er keinen Widerstand leistete, wie die Behörde mitteilte. Der Mann sei zunächst in Polizeigewahrsam genommen worden und werde von dort wieder an die Klinik überstellt, sagte ein Polizeisprecher.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Am 28. Januar war der Mann während des Arztbesuchs in einem Krankenhaus in Limburg entkommen. Obwohl er zu dem Zeitpunkt an den Händen gefesselt war, konnte er seinen Bewachern dort entweichen. Die Flucht löste einen größeren Polizeieinsatz aus. Nach dem Mann suchten zunächst mehrere Streifen, die von der Bereitschaftspolizei unterstützt wurden. Auch ein Hubschrauber war an dem Einsatz beteiligt.