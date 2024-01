Ausbau erneuerbarer Energien vor allem dank Solaranlagen

Berlin/Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen ist der Ausbau erneuerbarer Energien im Jahr 2023 vor allem mit Solaranlagen vorangetrieben worden. Das geht aus Daten der Bundesnetzagentur hervor. Ob Windkraft, Sonne oder Biomasse: Insgesamt wurden in Hessen Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 833 Megawatt installiert - netto, also nach Abzug von stillgelegten Anlagen. Spitzenreiter unter den Bundesländern ist Bayern mit einer zugebauten Gesamtleistung von netto rund 3682 Megawatt, Hessen liegt in dem Ranking auf Platz acht.