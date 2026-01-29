Längere U-Bahn-Linien

Ausbauplan für Frankfurter Schienennetz beschlossen

Das Stadtparlament hat den Weg für weitere Untersuchungen zur Frage frei gemacht, wie der öffentliche Nahverkehr in Frankfurt erweitert werden kann. Es geht um millionenschwere Investitionen.

Die Frankfurter Ausbaupläne betreffen auch das U-Bahnnetz. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Frankfurter Ausbaupläne betreffen auch das U-Bahnnetz. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Frankfurter Stadtparlament hat ein Konzept zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs auf der Schiene verabschiedet. Der «Gesamtverkehrsplan Schiene 2035+» schlägt die Prüfung millionenschwerer Investitionen vor, unter anderem ins U-Bahnnetz.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bei dem Plan handele es sich um eine Faktensammlung zu denkbaren Ausbauprojekten, erklärte Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne). Sie diene als Entscheidungsgrundlage für die Politik. Machbarkeitsstudien sollen folgen.

Die U-Bahn könnte künftig nach dem Südbahnhof bis zur Sachsenhäuser Warte weiterfahren. Ob teilweise oberirdisch, soll geprüft werden. Für den Osten wird vorgeschlagen, den Stadtteil Bergen-Enkheim mehr einzubeziehen. Im Norden gilt dies für Eckenheim.

Straßenbahnen auf neuer Mainbrücke?

Auch eine neue Mainbrücke für die Straßenbahn ist vorgesehen. Das Straßenbahnnetz soll generell ausgebaut werden. 

Enthalten sind 23 Projekte, die weiterverfolgt werden sollen. Sie wurden aus insgesamt 56 Maßnahmen ausgewählt. Die Zustimmung der Stadtverordneten am Donnerstag galt als Formsache, nachdem bereits Magistrat und Verkehrsausschuss zugestimmt hatten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Analyse: Deutschland legt bei Investitionen in Schiene zu
Mehr Geld fürs Schienennetz

Analyse: Deutschland legt bei Investitionen in Schiene zu

Deutschland steckt deutlich mehr Geld ins sanierungsbedürftige Schienennetz. Mit Ländern wie der Schweiz kann es trotzdem nicht mithalten. Die machen nicht nur mit Blick aufs Geld vieles besser.

21.07.2025

Verband: Pro-Kopf-Investitionen in die Schiene steigen
Bahnverkehr

Verband: Pro-Kopf-Investitionen in die Schiene steigen

Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag versprochen, mehr Geld in die Schiene als in die Straße zu stecken. Seit 2022 löst sie das Versprechen ein. Der große Schub kommt aber erst dieses Jahr.

15.07.2024

Bahn will 2024 16,4 Milliarden Euro ins Schienennetz stecken
Verkehr

Bahn will 2024 16,4 Milliarden Euro ins Schienennetz stecken

Die Bahn kündigt hohe Investitionen an - einer aktuellen Umfrage zufolge sind die auch dringend nötig.

29.04.2024

Weiter Ärger über Sparpläne bei der Bahn
Verkehr

Weiter Ärger über Sparpläne bei der Bahn

Zunächst soll das Netz der Deutschen Bahn saniert werden, erst dann kommt der Ausbau. Gegen diese Priorisierung der Deutschen Bahn regt sich Widerstand.

05.02.2024

Bahn

Wissing will Investitionen in die Schiene vorantreiben

Um das Schienennetz in Deutschland steht es nicht gut. Das liegt auch an einem komplizierten Finanzierungssystem. Die Bundesregierung will nun umsteuern.

07.06.2023