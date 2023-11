Ausfälle im Bahnverkehr wegen unbesetzten Stellwerks

Ehringshausen (dpa/lhe) - Ein zeitweise unbesetztes Stellwerk in Ehringshausen (Kreis Wetzlar) hat für Ausfälle im Regional- und Fernverkehr gesorgt. Nach Informationen des Schienennetzbetreibers DB Netz AG fahren auch am Mittwoch ganztägig keine Züge zwischen Gießen und Herborn. Bereits seit vergangenem Donnerstag war es zu Personalausfällen in einzelnen Schichten gekommen, wie eine Sprecherin der DB mitteilte. Das habe zeitweise zu Einschränkungen auf der Strecke geführt. «Ohne die vom Netzbetreiber DB Netz AG zu stellenden Fahrdienstleiter dürfen in diesen Zeiträumen keine Züge auf diesem Streckenabschnitt verkehren», teilte das Unternehmen in der DB-App mit. Betroffen von der Sperrung am Mittwoch sind den Angaben nach verschiedene Regional- und Fernverkehrszüge, darunter der RE 99, der von Gießen nach Siegen fährt.