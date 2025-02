Ausfälle reichen Karlsruhe-Coach Eichner nicht als Ausrede

Karlsruhe (dpa) - Die zahlreichen Ausfälle zum Start der Rückrunde reichen laut Trainer Christian Eichner nicht aus, um die Sieglos-Serie des Karlsruher SC zu erklären. Bei der SV Elversberg holte seine Mannschaft zuletzt zwar immerhin den ersten Punkt (2:2), doch vor allem beim 1:2 in Nürnberg habe sein Team eine «unbefriedigende Leistung» gezeigt, sagte der Coach vor dem Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).