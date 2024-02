Ausgebüxte Pferde verursachen Unfall auf A44

Kassel (dpa/lhe) - Eines von vier ausgebüxten Pferden hat auf der Autobahn 44 einen Unfall verursacht. Die Tiere seien von einer umzäunten Koppel in Kassel entlaufen, teilte die Polizei am Freitag mit. An der Anschlussstelle Kassel-Bad Wilhelmshöhe sei ein 38-jähriger Lkw-Fahrer schließlich auf der rechten Fahrbahn mit einem der Pferde zusammengestoßen.