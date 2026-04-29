Ziege auf Klinikgelände

Ausgebüxter Ziegenbock sorgt für Klinik-Trubel

Ohne Termin und Überweisung: Ein neugieriger Ziegenbock sorgt an der Klinik Freiburg für Aufsehen. Dabei war er nur seinem Hirten ausgebüxt – die Polizei reagiert.

Ziegenbock vor Kliniktür - Wo bin ich denn hier gelandet? Foto: -/Universität Freiburg/dpa
Ziegenbock vor Kliniktür - Wo bin ich denn hier gelandet?

Freiburg (dpa/lsw) - Ein ausgebüxter Ziegenbock hat sich auf das Gelände der Uni-Klinik Freiburg verirrt und neugierig vor der Eingangstür der chirurgischen Ambulanz Stellung bezogen. Das schwarz-weiß gemusterte Tier hatte aufmerksam durch die Glastür geblickt und war schließlich auch Mitarbeitern aufgefallen. 

«Da er weder Termin noch Überweisung dabeihatte, wurde über die Polizei der Hirte informiert», schrieb das Klinikum in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform Instagram. Zuvor hatten Anrufer der Polizei nach Worten eines Sprechers berichtet, dass sich besagter Bock bei einer nahegelegenen S-Bahn-Haltestelle aufgehalten hatte. Danach war das Tier wohl Richtung Klinik spaziert. Der Bock wurde den Angaben zufolge vom Gelände bugsiert und dem Hirten übergeben.

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