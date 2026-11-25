Auszeit statt Ausstieg: Neue Förderung für Winzer geplant
Sinkende Absatzzahlen setzen Hessens Winzer unter Druck. Das Land plant eine Förderung, um Rebflächen vorübergehend brach liegen zu lassen - ohne den Weg zurück zum Wein zu verbauen.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Wenn hessische Weinbaubetriebe Rebflächen vorübergehend aus der Produktion nehmen wollen, sollen sie dabei künftig vom Land finanziell unterstützt werden. Bei der sogenannten Rotationsbrache müssten diese Flächen dann mehrjährig begrünt und extensiv gepflegt werden, ohne Dünge- und Pflanzenschutzmittel, teilte das Weinbauministerium mit. Die Betriebe können jährlich 2.500 Euro je Hektar vom Land erhalten. Die Möglichkeit zur späteren Wiederbepflanzung mit Rebstöcken bleibt erhalten. Damit die Regelung in Kraft tritt, muss der Landtag dem Haushalt 2027 zustimmen.
Die Rotationsbrache soll der Branche angesichts sinkender Absatzzahlen für Wein mehr Flexibilität ermöglichen. «Unsere Winzerinnen und Winzer stehen vor wirtschaftlichen Herausforderungen. Wir wollen ihnen helfen, auf die schwierige Marktlage möglichst flexibel zu reagieren, ohne ihre Zukunft im Weinbau aufzugeben», erklärte Weinbauminister Ingmar Jung (CDU). «Mit der Rotationsbrache verbinden wir wirtschaftliche Entlastung mit dem Schutz unserer Böden, der Artenvielfalt und dem Erhalt unserer Kulturlandschaft. Wir fördern damit eine Auszeit, nicht den Ausstieg.»