Wiesbaden (dpa/lhe) - Wenn hessische Weinbaubetriebe Rebflächen vorübergehend aus der Produktion nehmen wollen, sollen sie dabei künftig vom Land finanziell unterstützt werden. Bei der sogenannten Rotationsbrache müssten diese Flächen dann mehrjährig begrünt und extensiv gepflegt werden, ohne Dünge- und Pflanzenschutzmittel, teilte das Weinbauministerium mit. Die Betriebe können jährlich 2.500 Euro je Hektar vom Land erhalten. Die Möglichkeit zur späteren Wiederbepflanzung mit Rebstöcken bleibt erhalten. Damit die Regelung in Kraft tritt, muss der Landtag dem Haushalt 2027 zustimmen.