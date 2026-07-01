Starkregen

Auto bleibt in überfluteter Unterführung stecken

Der Fahrer kommt mit seinem Wagen nicht mehr weiter durch die Wassermassen. Die Feuerwehr muss kommen.

Die Feuerwehr befreite Auto und Fahrer aus der vollgelaufenen Unterführung. (Archivbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Die Feuerwehr befreite Auto und Fahrer aus der vollgelaufenen Unterführung. (Archivbild)

Lottstetten (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist von der Feuerwehr aus einer überfluteten Unterführung befreit worden. Durch den Starkregen habe sich das Wasser unter der Bundesstraße 27 in Lottstetten (Kreis Waldshut) rund einen Meter hoch gestaut, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer sei daraufhin mit seinem Wagen stecken geblieben. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

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