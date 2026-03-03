Auto durchbricht Schranke - Unfallkette am Flughafen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am Frankfurter Flughafen kam es zu einem Verkehrsunfall mit Kettenreaktion. Ein Autofahrer hatte am Montagabend an der Schranke zum Ankunftsbereich den Abstand zum Automaten falsch eingeschätzt und sich weit aus dem Fenster gelehnt, um ein Ticket zu entnehmen. Wie die Polizei weiter mitteilte, betätigte er aus bisher ungeklärter Ursache das Gaspedal, durchbrach die Schranke und prallte auf einen Kleintransporter. Dieser wurde dann den Angaben zufolge auf ein weiteres Fahrzeug geschoben, das ein viertes Auto traf.