Auto durchbricht Schranke - Unfallkette am Flughafen
Schranke durchbrochen, mehrere Autos demoliert: Wie ein kleiner Fehler am Automaten zu einem Rettungseinsatz und hohem Schaden führte.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am Frankfurter Flughafen kam es zu einem Verkehrsunfall mit Kettenreaktion. Ein Autofahrer hatte am Montagabend an der Schranke zum Ankunftsbereich den Abstand zum Automaten falsch eingeschätzt und sich weit aus dem Fenster gelehnt, um ein Ticket zu entnehmen. Wie die Polizei weiter mitteilte, betätigte er aus bisher ungeklärter Ursache das Gaspedal, durchbrach die Schranke und prallte auf einen Kleintransporter. Dieser wurde dann den Angaben zufolge auf ein weiteres Fahrzeug geschoben, das ein viertes Auto traf.
Laut Polizei wurde der Fahrer des Kleintransporters eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen und der Schranke wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.