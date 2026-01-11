Wetterfolgen

Auto fährt gegen Schlossmauer

Grund laut Polizei: unangepasste Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn.

Der Fahrer kam von der Straße ab. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Der Fahrer kam von der Straße ab. (Symbolbild)
