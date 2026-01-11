Wetterfolgen Auto fährt gegen Schlossmauer Grund laut Polizei: unangepasste Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn. 11.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Friso Gentsch/dpa Der Fahrer kam von der Straße ab. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Verkehr Ein Toter bei Unfall auf glatter Fahrbahn Ein Mann gerät auf glatter Fahrbahn mit seinem Auto ins Schleudern und in den Gegenverkehr – er überlebt nicht. Eine andere Fahrerin wird schwer verletzt. 10.01.2026 Unfall Abfahrt der A66 wieder frei nach Blockade durch Lkw Der Lkw kommt auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und prallt gegen die Leitplanke. Die Ausfahrt musste für die Bergung gesperrt werden. 01.08.2025 Zu schnell gefahren Autofahrer hat bei Starkregen Unfall auf A8 - verletzt Ein Mann fährt bei Starkregen auf der A8 Richtung München. Er gerät ins Schleudern. 27.07.2025 Unfälle Auto schleudert über A7 - ein Schwerverletzter Auf regennasser Fahrbahn verliert ein 38-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen. Die Fahrt endet schließlich neben der Autobahn. 17.07.2025 Polizei Nach Gewitter: Unfall auf der A6 zwischen Mannheim und Viernheim Zwischen dem Autobahnkreuzen Mannheim und Viernheim auf der A6 landete am Donnerstagabend ein BMW-Fahrer mit seinem Auto in der Leitplanke. 25.08.2023