Auto gerät in Gegenverkehr – fünf Verletzte

Büttelborn (dpa/lhe) - Fünf Menschen sind bei einem Unfall mit drei Autos im Kreis Groß-Gerau verletzt worden. Eines der Fahrzeuge war am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 42 nahe Büttelborn in den Gegenverkehr geraten und dort mit den beiden anderen Wagen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Die Verletzten im Alter von 50 bis 71 Jahren - darunter eine Schwerverletzte - wurden in Krankenhäuser gebracht. Die B42 wurde für rund zwei Stunden gesperrt. Die Unfallursache war zunächst unklar.