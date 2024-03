Auto gerät in Graben neben Autobahn: Zwei Verletzte

Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Fulda sind zwei Menschen in der Nacht zum Freitag verletzt worden. Der 41-jährige Fahrer sei aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Kastenwagen in einen Graben gefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Ehefrau und die Tochter des Fahrers wurden verletzt. Ein nachfolgender Autofahrer durchfuhr Trümmerteile auf der Autobahn und konnte seine Fahrt wegen Reifenschäden nicht fortsetzen. Die Autobahn war zwischenzeitlich komplett gesperrt, hieß es. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 30.000 Euro.