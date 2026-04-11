Unfall

Auto kollidiert an Tankstelle mit mehreren Fahrzeugen

Plötzlich kracht ein Auto an einer Tankstelle in mehrere andere Fahrzeuge – der Fahrer wird eingeklemmt. Was hinter dem Unfall steckt, ist noch offen.

Warum das Auto von der Straße abkam, ist noch unklar. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Warum das Auto von der Straße abkam, ist noch unklar. (Symbolbild)

Sulzbach-Laufen (dpa/lsw) - Ein Auto ist in Sulzbach-Laufen (Landkreis Schwäbisch Hall) von der Straße abgekommen und an einer Tankstelle mit mehreren Fahrzeugen zusammengestoßen. Der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie schwer der Mann verletzt ist, ist derzeit noch unklar. Auch warum er von der Straße abkam, soll noch ermittelt werden.

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