Mossautal (dpa/lhe) - Eine Frau ist bei Mossautal (Odenwaldkreis) mit ihrem Auto von der Straße abgekommen, in einen Straßengraben gefahren und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde die 69-Jährige nach Polizeiangaben schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall am Freitag kam, war zunächst unklar, heißt es in einer Mitteilung der Polizei vom frühen Samstagmorgen. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus.