Auto kracht gegen Ampel - Beifahrerin in Lebensgefahr

Leonberg (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall in Leonberg (Landkreis Böblingen) ist die 59 Jahre alte Beifahrerin eines betrunkenen Autofahrers lebensgefährlich verletzt worden. Eine elfjährige Mitfahrerin kam außerdem mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der 57 Jahre alte Fahrer am Samstagabend einen anderen Wagen. Nach dem Einscheren stieß sein Wagen laut Polizei zunächst gegen einen Bordstein und überfuhr anschließend ein Verkehrszeichen. Schließlich prallte das Auto gegen einen Ampelmast. Der Fahrer kam mit leichten Blessuren davon.

Ein unfallanalytisches Gutachten soll nun bei der Klärung der Ursache helfen. Die Polizei beschlagnahmte überdies den Führerschein des Fahrers. Er muss sich den Angaben nach wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.