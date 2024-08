Auto kracht gegen Baum - Fahrer stirbt

Gladenbach (dpa/lhe) - Bei einem schweren Autounfall im Kreis Marburg-Biedenkopf ist der Fahrer ums Leben gekommen. Der Wagen des 59-Jährigen war gestern aus ungeklärten Gründen von der Landstraße zwischen Gladenbach-Weidenhausen und Bad Endbach abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto fuhr in eine abgeschrägte Leitplanke, wurde in die Luft geschleudert und prallte gegen einen Baum. Trotz Reanimationsversuchen starb der Fahrer noch an der Unfallstelle.