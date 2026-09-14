Im Auto eingeschlossen

Auto landet in Lager von Supermarkt - Fahrerin verletzt

Das Fahrzeug verkeilte sich in den Regalen, die Fahrerin kam ins Krankenhaus. Was bislang über den Unfall in einem Supermarkt-Lager bekannt ist.

Auto landet in Supermarkt - Fahrerin verletzt Foto: -/Feuerwehr Sigmaringen/dpa
Auto landet in Supermarkt - Fahrerin verletzt

Sigmaringen (dpa/lsw) - Ein Auto ist in Sigmaringen in das Lager eines Supermarktes gefahren. Die Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeschlossen, aber nicht eingeklemmt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Rettungsdienst behandelte die Frau und sie kam in ein Krankenhaus zur weiteren Abklärung. Was der Grund für den Unfall ist, ist bislang noch unklar. Auch der genaue Hergang soll noch geklärt werden. Das Fahrzeug verkeilte sich laut dem Sprecher in den Regalen.

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