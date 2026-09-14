Auto landet in Lager von Supermarkt - Fahrerin verletzt

Sigmaringen (dpa/lsw) - Ein Auto ist in Sigmaringen in das Lager eines Supermarktes gefahren. Die Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeschlossen, aber nicht eingeklemmt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Rettungsdienst behandelte die Frau und sie kam in ein Krankenhaus zur weiteren Abklärung. Was der Grund für den Unfall ist, ist bislang noch unklar. Auch der genaue Hergang soll noch geklärt werden. Das Fahrzeug verkeilte sich laut dem Sprecher in den Regalen.