Holzkirchen

Auto landet in Vorgarten – Fahrer betrunken

Mit Tempo durch die Kurve, dann hebt das Auto ab: Ein 23-Jähriger landet samt Wagen im Vorgarten.

Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. (Symbolbild)
