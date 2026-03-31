Auto prallt auf A5 gegen Leitplanke - Beifahrer verletzt
Ein Unfall auf der Autobahn sorgt für eine lange Sperrung und Stau. Dabei wurde ein Beifahrer verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus.
Darmstadt (dpa/lhe) - Bei einem missglückten Überholmanöver auf der A5 bei Darmstadt ist ein Mensch verletzt worden. Zuvor war ein 25-jähriger Autofahrer am Abend mit seinem Wagen unterwegs, als er einen Lkw überholte, wie die Polizei mitteilte. Beim Wiedereinscheren kam er den Angaben zufolge nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und schleuderte zurück auf den Fahrstreifen.
Bei dem Unfall wurde der Beifahrer verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die A5 war am Unfallort laut Polizeiinformationen für rund eine Stunde gesperrt, es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau.