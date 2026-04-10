Unfall mit Bus

Auto prallt frontal mit Bus zusammen – zwei Schwerverletzte

Ein Auto gerät in Marburg in den Gegenverkehr. Bei dem folgenden Frontalzusammenstoß mit einem Bus gibt es zwei Schwerverletzte. Wie es dazu kam, ist noch völlig unklar.

Die Autoinsassen wurden in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Die Autoinsassen wurden in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto)

Marburg (dpa/lhe) - Bei dem Zusammenstoß mit einem Linienbus in Marburg am Morgen sind zwei Insassen eines Autos schwer verletzt worden. Rettungskräfte hätten den 69-jährigen Autofahrer und seine 64-jährige Beifahrerin in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei in Gießen mit. Ihr Wagen war im Stadtteil Wehrda aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem Bus zusammengestoßen. Der Busfahrer und die Fahrgäste wurden nach den ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

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