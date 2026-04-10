Auto prallt frontal mit Bus zusammen – zwei Schwerverletzte

Marburg (dpa/lhe) - Bei dem Zusammenstoß mit einem Linienbus in Marburg am Morgen sind zwei Insassen eines Autos schwer verletzt worden. Rettungskräfte hätten den 69-jährigen Autofahrer und seine 64-jährige Beifahrerin in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei in Gießen mit. Ihr Wagen war im Stadtteil Wehrda aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem Bus zusammengestoßen. Der Busfahrer und die Fahrgäste wurden nach den ersten Erkenntnissen nicht verletzt.