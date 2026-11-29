Spaichingen (dpa/lsw) - Ein Auto ist in Spaichingen (Landkreis Tuttlingen) von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Haus geprallt. Der Wagen blieb in der Fassade und teilweise im Dach des Gebäudes hängen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz sagte. Zwei Menschen seien aus dem Fahrzeug gerettet und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie schwer sie verletzt wurden, war zunächst unklar.