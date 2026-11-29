Auto prallt gegen Haus und bleibt im Dach hängen
Ein Auto kommt in Spaichingen von der Straße ab und bleibt in der Fassade und teilweise im Dach eines Hauses hängen. Zwei Menschen werden aus dem Wagen gerettet.
Spaichingen (dpa/lsw) - Ein Auto ist in Spaichingen (Landkreis Tuttlingen) von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Haus geprallt. Der Wagen blieb in der Fassade und teilweise im Dach des Gebäudes hängen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz sagte. Zwei Menschen seien aus dem Fahrzeug gerettet und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie schwer sie verletzt wurden, war zunächst unklar.
Die Ursache des Unfalls in der Aldinger Straße ist noch unklar. Die Polizei vermutet, dass der Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Möglicherweise sei das Auto gegen einen Stein geprallt und dadurch abgehoben, sagte der Sprecher. Weitere Angaben zu den Insassen sowie zur Höhe des Schadens an dem Haus und dem Fahrzeug machte die Polizei zunächst nicht.