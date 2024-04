Auto prallt gegen Straßenlaterne: Vier Verletzte

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Vier Menschen sind beim Zusammenstoß ihres Autos mit einer Straßenlaterne in Frankfurt am Main verletzt worden, drei von ihnen schwer. Das teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Die Verletzten seien am Montagabend in ein Krankenhaus gebracht worden. Noch sei unklar, wie es zu dem Unfall auf der Hanauer Landstraße kam, sagte ein Polizeisprecher. Die Straße war demnach am frühen Morgen wieder frei.