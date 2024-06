Auto schleudert Fußgänger mit Kinderwagen vom Gehweg

Seeheim-Jugenheim (dpa) - Ein Fußgänger mit einem Kinderwagen ist bei einem Autounfall im südhessischen Seeheim-Jugenheim vom Gehweg in ein Gebüsch geschleudert worden. Der 46-Jährige und das zehn Wochen alte Baby wurden durch den Aufprall leicht verletzt und kamen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Eine 37-jährige Autofahrerin und ihr zwei Jahre altes Kind wurden an der Unfallstelle ambulant versorgt.