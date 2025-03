Auto stößt auf A5 mit Lastwagen und anderem Auto zusammen

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 sind bei Frankfurt am Main zwei Männer verletzt worden. Ein 51-Jähriger sei in der Nacht zum Freitag zwischen dem Nordwestkreuz Frankfurt und dem Bad Homburger Kreuz mit seinem Auto rechts von der Straße abgekommen und mit einem geparkten Lastwagen kollidiert, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Polizei. Sein Wagen sei dann auf die Fahrbahn zurückgeschleudert worden und dort mit dem Auto eines 54-Jährigen zusammengestoßen.