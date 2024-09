Auto stürzt auf Gleisbett - Sanitäter angegriffen

Darmstadt (dpa/lhe) - Beim Sturz eines Autos von einer Brücke auf ein Gleisbett sind in Darmstadt drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 26-Jähriger, ein 23-Jähriger und eine 17-Jährige waren am Dienstagabend in einem Wagen im Bereich des Ostbahnhofs unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Wer dabei am Steuer saß, sei derzeit noch nicht geklärt. Auf Höhe einer Brücke, die über die Bahnstrecke führt, kam das Auto ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge von der Straße ab und stürzte auf das Gleisbett.