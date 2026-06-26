Auto überschlägt sich auf A8 – Fahrer schwer verletzt

Rutesheim (dpa/lsw) - Ein 23 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A8 bei Rutesheim (Landkreis Böblingen) schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache überschlug sich sein Wagen in Fahrtrichtung Karlsruhe und blieb anschließend auf den Rädern stehen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht. Seine 25 Jahre alte Beifahrerin wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Eine Katze, die ebenfalls im Auto war, sei nach dem Unfall davongelaufen.