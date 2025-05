Auto überschlägt sich - fünf junge Menschen schwer verletzt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Unfall nahe Wiesbaden sind am frühen Morgen fünf junge Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall an der Überleitung von der Bundesstraße 455 vom Wiesbadener Stadtteil Main-Kastel kommend zur Autobahn 66 in Richtung Frankfurt. Nach ersten Erkenntnissen sei ein 19-jähriger Autofahrer vermutlich zu schnell in eine Kurve gefahren und nach links von der Fahrbahn abgekommen. Sein Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.