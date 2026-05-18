Verkehrsunfall auf Autobahn

Auto überschlägt sich - mehrere Verletzte bei Unfall auf A7

Ein Auto fährt auf ein Stauende auf der A7 auf. Ein weiteres Auto wird in den Unfall verwickelt. Die Polizei spricht von mehreren Leichtverletzten.

Ein Auto hat sich überschlagen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Ein Auto hat sich überschlagen. (Symbolbild)

Berkheim (dpa) - Auf der Autobahn 7 bei Berkheim (Landkreis Biberach) ist es zu einem Unfall mit mehreren Verletzten gekommen. Ein Auto fuhr zunächst auf ein Stauende auf und schob ein anderes Fahrzeug in die Mittelleitplanke, wie die Polizei mitteilte. Dann überschlug sich das Auto und landete neben der Autobahn auf dem Dach. Mehrere Menschen seien leicht verletzt, es sei jedoch unklar, wie viele genau verletzt seien und in welchen Autos sie gesessen hätten.

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