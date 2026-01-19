Bild
Polizeieinsatz

Autobahn 6 bei Hockenheim gesperrt

Zwei Lastwagen stoßen zusammen, ein Auto fällt von einer Ladefläche - und die Autobahn muss komplett gesperrt werden.

Nach dem Unfall kam es zu Staus auf der A6. (Archivbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Nach dem Unfall kam es zu Staus auf der A6. (Archivbild)

Hockenheim (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit zwei Lastwagen ist die Autobahn 6 zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf komplett gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es wegen der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten zu Stau. Verletzt wurde bei dem Unfall am späten Mittag niemand.

In Fahrtrichtung Heilbronn waren zuvor zwei Lastwagen aus bislang unklarer Ursache miteinander zusammengestoßen. Einer der Laster hatte ein Auto geladen, das durch die Kollision von der Ladefläche fiel. Vorsorglich wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert, weshalb die Fahrbahn komplett gesperrt wurde. Details zum Unfallhergang und zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.

