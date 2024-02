Autobahn GmbH West stellt Großprojekte für dieses Jahr vor

Darmstadt (dpa/lhe) - Die Niederlassung West der Autobahn GmbH stellt am Donnerstag (10.30 Uhr) die größeren Baustellen für die Autobahnen in Rhein-Main und Südhessen vor. Es geht dabei um die Großprojekte aus dem Bauprogramm 2024, die in diesem Jahr begonnen, fortgesetzt oder abgeschlossen werden.