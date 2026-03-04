Autobahntunnel bleibt nach Brand gesperrt
Ein Lkw-Anhänger brennt im vielbefahrenen Engelbergtunnel aus, der Fahrer verhindert wohl Schlimmeres. Auf dem Streckenabschnitt der A81 geht vorerst nichts mehr. Was Autofahrer jetzt wissen müssen.
Leonberg (dpa) - Die Autobahn 81 bleibt nach dem Brand im Engelbergtunnel westlich von Stuttgart vorerst in beide Richtungen gesperrt. «Die Techniker sind immer noch am Arbeiten», sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht. Wenn alles gut laufe, könne die Oströhre in den frühen Morgenstunden wieder für den Verkehr geöffnet werden.
Lkw-Fahrer verhinderte wohl Schlimmeres
Am Dienstagnachmittag war ein mit Kühlschränken beladener Lastwagen-Anhänger in dem vielbefahrenen Tunnel ausgebrannt. Beide Röhren wurden gesperrt. Weil das Feuer in der Weströhre massive Schäden hinterließ, waren nach Angaben der Autobahn GmbH Sicherheitsprüfungen nötig. Zudem mussten das Anhänger-Wrack und weitere Fahrzeuge geborgen werden.
Der Lkw-Fahrer hatte den Anhänger abgekoppelt, so dass keine weiteren Fahrzeuge in Brand gerieten, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Menschen erlitten Rauchvergiftungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Rund 30 weitere Betroffene wurden den Angaben zufolge von Rettungskräften versorgt. Fast 400 Einsatzkräfte waren laut der Autobahn GmbH vor Ort.
Autofahrer sollen andere Strecken nehmen
Der Engelbergtunnel ist nach ADAC-Angaben der verkehrsreichste Autobahntunnel Baden-Württembergs. Die Polizei hatte nach dem Brand geraten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
An der Tunneldecke der Weströhre platzte durch die Hitze Beton ab. Die Kabel der Tunnelsteuerung sowie der Brandmeldeanlage seien verschmort, teilte die Autobahn GmbH mit. «Ein genaues Datum für das Ende der Vollsperrung kann aber erst nach Sicherheitsprüfungen bekanntgegeben werden.»