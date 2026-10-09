Autobahn 4

Autofahrer auf Standstreifen überfallen – Bargeld gestohlen

Nach einem Stopp wegen defekter Beleuchtung wird ein Autofahrer niedergeschlagen und beraubt. Was die Polizei zu dem Fall mitteilt.

Die Polizei berichtete über einen Überfall auf dem Standstreifen der Autobahn 4. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Die Polizei berichtete über einen Überfall auf dem Standstreifen der Autobahn 4. (Symbolbild)

Friedewald (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist auf dem Standstreifen der Autobahn 4 bei Friedewald (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) überfallen worden. Es sei davon auszugehen, dass der 30-Jährige mit einem noch unbekannten Gegenstand von hinten niedergeschlagen worden sei, teilte das Polizeipräsidium in Fulda mit. Zudem sei ihm Bargeld im fünfstelligen Bereich gestohlen worden.

In der Nacht zum Donnerstag hatte der Mann den Angaben zufolge wegen der ausgefallenen Beleuchtung seines Anhängers auf dem Standstreifen angehalten. Ein weiteres Auto habe gestoppt und dessen Fahrer habe ihm Hilfe angeboten. Einige Zeit später sei er bäuchlings auf dem Asphalt liegend wieder erwacht.

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