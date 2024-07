Autofahrer baut schweren Verkehrsunfall - hoher Schaden

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Ein Autofahrer hat im Frankfurter Nordend einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Er krachte in der Nacht mit seinem Wagen in ein Metalltor, prallte gegen mehrere geparkte Autos und fuhr schließlich gegen eine Hauswand, wie die Polizei mitteilte. Demnach liegt der Schaden des Unfalls bei rund 200.000 Euro.