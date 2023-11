Autofahrer bei Frontalkollision mit Lkw schwer verletzt

Fulda (dpa/lhe) - Bei einer Frontalkollision zwischen einem Lkw und einem Auto in einem Randgebiet Fuldas ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 33 Jahre alte Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß in der Nacht zum Mittwoch in seinem Wagen eingeklemmt und danach von der Feuerwehr befreit, wie die Polizei in Fulda mitteilte. Er kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Der 60 Jahre alte Fahrer des Lkw soll mehrere geparkte Lastwagen überholt haben und dabei auf die Gegenfahrbahn gewechselt sein, bevor es zur Kollision kam. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Dem 33-Jährigen sei Blut abgenommen worden, da Verdacht auf Alkoholkonsum bestanden habe. Die Polizei ermittelte zur Unfallursache und schätzte den Schaden auf etwa 15.000 Euro.